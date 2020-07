FORMAZIONI Parma Napoli: Lozano titolare, fuori Kulusevski e Gervinho (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Napoli, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Caprari, Karamoh. Allenatore: D’Aversa Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore: Gattuso Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

