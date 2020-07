FORMAZIONI Inter Fiorentina: Eriksen e Lukaku titolari, fuori Chiesa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Inter-Fiorentina, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte. Fiorentina (3-5-2):Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. Allenatore: Iachini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

