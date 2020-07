Fonderie Pisano, la nota ufficiale dell’azienda sull’incontro a Confindustria (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Così come anticipato in un’intervista ad Anteprima24 (leggi qui), l’amministratore delegato delle Fonderie Pisano, Ciro Pisano in una nota ha ribadito di essere pronto a confrontarsi con tutti i sindaci dell’area di Buccino e dell’intero comprensorio in relazione al progetto per la realizzazione del nuovo stabilimento, in piena sintonia con le esigenze della cittadinanza e dei suoi rappresentanti istituzionali. Nel corso della mattinata Pisano ha evidenziato che è intenzione dell’azienda organizzare una nuova presentazione dedicata agli amministratori locali di Buccino e dell’area circostante per illustrare nel dettaglio le caratteristiche del progetto inerente la realizzazione del nuovo stabilimento, ... Leggi su anteprima24

