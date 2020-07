Focolaio Covid Villa Fulvia: a rischio posti di lavoro e la neuroriabilitazione per 150 bambini (Di mercoledì 22 luglio 2020) Genitori e lavoratori in protesta davanti alla Casa di Cura Villa Fulvia di Roma, dove questa mattina dalle ore 08:30 alle ore 12:00 si sta svolgendo una manifestazione in forma statica e con tutte le misure di prevenzione previste e normate per l’emergenza Covid al fine di salvaguardare i livelli occupazionali della struttura sanitaria e per garantire le prestazioni ai 150 bambini che ormai da mesi non possono più usufruire dei servizi per loro indispensabili. Claudio Maggiore, Sergio Pero e Dante Armati responsabili territoriali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio – spiegano che tale manifestazione è dovuta al fatto che risiede nel dubbio, sempre più concreto, che il contesto lavorativo nella Casa di Cura possa degenerare con la chiusura della struttura o ... Leggi su ilcorrieredellacitta

