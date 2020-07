Focolaio bengalese in Basilicata: la Lega (senza mascherina) ci marcia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Polemiche in Basilicata per la scoperta di un nuovo Focolaio di Covid-19 dopo che una trentina di migranti bengalesi, trasferiti nelle strutture lucane, sono risultati positivi al tampone. La regione era stata solo lievemente toccata, finora, dall’epidemia da coronavirus e poteva vantare numeri, pur nella tragedia, abbastanza esigui con 28 decessi dovuti direttamente al Covid e circa 450 contagiati, su un totale di 600 mila abitanti. Da settimane, ormai, il bollettino giornaliero della task force regionale non dava notizia di … Continua L'articolo Focolaio bengalese in Basilicata: la Lega (senza mascherina) ci marcia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

carlo112244 : RT @dukana2: In #Basilicata si preoccupano del “focolaio bengalese” ...e se ne strafottono dei “focolai petroliferi” che gli ammazzano i fi… - dukana2 : RT @dukana2: In #Basilicata si preoccupano del “focolaio bengalese” ...e se ne strafottono dei “focolai petroliferi” che gli ammazzano i fi… - Elena_fonto : @matteosalvinimi In #Basilicata si preoccupano del “focolaio bengalese”e se ne strafottono dei “focolai petroliferi… - microcerotis : RT @dukana2: In #Basilicata si preoccupano del “focolaio bengalese” ...e se ne strafottono dei “focolai petroliferi” che gli ammazzano i fi… - MimidiRosa1 : RT @dukana2: In #Basilicata si preoccupano del “focolaio bengalese” ...e se ne strafottono dei “focolai petroliferi” che gli ammazzano i fi… -

Polemiche in Basilicata per la scoperta di un nuovo focolaio di Covid-19 dopo che una trentina di migranti bengalesi, trasferiti nelle strutture lucane, sono risultati positivi al tampone. La regione ...

Potenza, per il focolaio bengalese è record di contagiati di coronavirus

POTENZA – Ventitre nuovi contagiati tra i 50 bengalesi ospiti in due centri di accoglienza di Potenza, in aggiunta ai tre scoperti sabato sera. Più altri 10 dei 12, sempre bengalesi, inviati dal Minis ...

