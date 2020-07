Flora Canto al mare con Enrico Brignano e la figlia sono incantevoli tra risate e bellezza (Foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di sole, mare e belle giornate per Flora Canto con la figlia Martina ed Enrico Brignano, tutti e tre insieme in spiaggia o in piscina sono un vero spettacolo ma sono le due donne di casa il vero inCanto (Foto). Flora Canto non vede l’ora di diventare la moglie di Enrico Brignano, ha già confidato che si sposerebbe anche sul raccordo anulare ma lui non prende l’iniziativa e invece vorrebbe un altro figlio dopo la dolcissima Martina. La Canto e sua figlia in costume tra abbracci e risatine sono una meraviglia, la famiglia si rilassa al mare e lei su Instagram ... Leggi su ultimenotizieflash

Flora Canto, l’estate addosso con Enrico Brignano

Al mare con la piccola Martina, Flora Canto ed Enrico Brignano brindano alla serenità in famiglia. “L’estate addosso” scrive la ex tronista di Uomini e Donne sfoggiando un fisico perfetto sotto il ...

