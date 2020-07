Flop Immuni. Scaricata solo da 4 milioni di italiani. Per trovare un positivo ci sono voluti 41 giorni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Su La Stampa il Flop dell’app italiana per il tracciamento dei contagi, Immuni. E’ stata Scaricata soltanto da 4 milioni di italiani e per trovare il primo positivo grazie all’applicazione ci sono sono voluti 41 giorni di attività. E’ accaduto domenica. Un commerciante di Chieti grazie a Immuni ha scoperto di essere stato contagiato e ha potuto mettere al riparo la sua famiglia: è il primo caso noto, conferma il ministero dell’Innovazione. Eppure, scrive il quotidiano, è solo uno delle migliaia di casi registrati da quando la app è attiva. “Un Flop che ha una spiegazione semplicissima: gli ... Leggi su ilnapolista

MarcelloHannib1 : @SkyTG24 E che fine ha fatto l' APP immuni ? Che fiasco ? Che flop ? Direi nobilmente 'figura 'e mmerd' '? Tutti… - napolista : Flop Immuni. Scaricata solo da 4 milioni di italiani. Per trovare un positivo ci sono voluti 41 giorni Su La Stampa… - Chutusumgal : RT @sonoclaudio: #COVID19 | #Immuni | Flop inspiegabile ?? A spaventare i #virologi non dovrebbe essere il mancato download di una applicazi… - sonoclaudio : #COVID19 | #Immuni | Flop inspiegabile ?? A spaventare i #virologi non dovrebbe essere il mancato download di una ap… - LaStampa : Dopo 41 giorni appena un positivo scoperto grazie al software. Il Ministero: nuova campagna di comunicazione. -

