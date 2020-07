Fisco, la promessa di Gualtieri: “Giù le tasse rinviate a settembre” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mentre il premier Giuseppe Conte, in Senato, rivendicava la “vittoria” italiana al Consiglio Ue sul Recovery Fund, alla Camera il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri interveniva al question time. In quella sede, dopo aver sottolineato che, “con una stima prudenziale, si può indicare in almeno 1,5 milioni i posti di lavoro che sono stati salvati dalle misure del Governo”, ha poi risposto a diverse domande in tema di Fisco. Niente proroga scadenze fiscali di luglio Qualche giorno fa, il Mef aveva chiarito che la ventilata proroga a settembre delle scadenze fiscali di luglio, invocata a gran voce in particolare dai commercialisti, non ci sarebbe stata. Il Governo ha quindi risposto negativamente alla richiesta, arrivata da più parti, di rinviare a fine settembre i versamenti relativi a saldi ... Leggi su quifinanza

BrennaFranco : *INFO FISCO* ```Segreto professionale addio``` Sempre più vicina la stretta al perimetro del segreto professional… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco promessa Il fisco e le altre mancate promesse Il Giorno Fisco, professionisti in rivolta contro la mancata proroga

Professionisti uniti in rivolta contro la mancata proroga dei versamenti fiscali. Il Consiglio nazionale dei commercialisti minaccia lo sciopero e oggi parteciperà a una conferenza stampa al senato in ...

Fisco: Gelmini (Fi), chiarezza su scadenze o non voteremo scostamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - 'Il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e' persona seria, tuttavia le sue parole oggi in Aula a Montecitorio non hanno fornito ce ...

Professionisti uniti in rivolta contro la mancata proroga dei versamenti fiscali. Il Consiglio nazionale dei commercialisti minaccia lo sciopero e oggi parteciperà a una conferenza stampa al senato in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - 'Il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e' persona seria, tuttavia le sue parole oggi in Aula a Montecitorio non hanno fornito ce ...