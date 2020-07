Fisco e mazzette, condannata commercialista trevigiana (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tre coondanne. Si è concluso così il processo, in aula bunker a Mestre sulle presunte 'mazzette' che sarebbero state pagate per favorire l'accordo tra imprenditori ed erario, favorendo così i ... Leggi su trevisotoday

Cadute però le accuse di corruzione e truffa ai danni dello Stato per il finanziere Due anni e 3 mesi per la commercialista Mesirca e 8 mesi per il dirigente David VENEZIA. Sono cadute le accuse per f ...La commercialista trevigiana, Tiziana Mesirca è stata condannata a 2 anni e 3 mesi di reclusione; il dirigente dell'Agenzia delle entrate di Venezia, Cristian David a 8 mesi di reclusione e il tenente ...