Firenze: arrestato pusher marocchino per detenzione a fini spaccio sostanze stupefacenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origine marocchina di 35 anni, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Sesto Fiorentino Leggi su firenzepost

GDF : #Cocaina nei chicchi di caffè. Arrestato dalla #GDF di #Varese, in provincia di #Firenze, un responsabile che ha te… - repubblica : Pisa, usura a interessi fino al 65%, l'uomo arrestato prende reddito cittadinanza [aggiornamento delle 14:36] - FirenzePost : Firenze: arrestato pusher marocchino per detenzione a fini spaccio sostanze stupefacenti - infoitinterno : Firenze, sorpreso con 220 grammi cocaina: arrestato uno spacciatore - infoitinterno : Lancia 2 etti di cocaina dal balcone: arrestato a Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze arrestato

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origine marocchina di 35 anni, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a ...Si spegneva il 22 luglio 2001, all’età di 92 anni, il giornalista e scrittore italiano Idro Montanelli. Intellettuale di altissimo rilievo e spessore, la sua figura appare però avvolta in un alone di ...