Fifa 21, scelto il testimonial della copertina: si tratta di Mbappè (Di mercoledì 22 luglio 2020) EA Sports ha svelato la copertina di Fifa 21, con testimonial Kylian Mbappè: “E’ un sogno che diventa realtà” Kylian Mbappè sulla copertina di Fifa 21. EA Sports ha svelato il testimonial per la prossima edizione del videogioco, e la scelta quest’anno è ricaduta sulla giovane stella del Psg. Questo il comunicato rilasciato da EA Sports: “Mentre il nostro franchise di Fifa avanza velocemente verso la prossima generazione di gioco, siamo consapevoli che l’atleta presente sulla copertina debba incarnare in maniera autentica sia il futuro del nostro videogioco che quello del calcio nel suo insieme. Kylian rappresenta la novità di quest’anno, con il suo impegno per la crescita ... Leggi su zon

