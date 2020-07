FIFA 21: Kylian Mbappé è il nuovo uomo copertina! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un comunicato stampa di EA degli ultimi minuti ha rivelato ufficialmente la notizia: Kylian Mbappé sarà il nuovo uomo copertina di FIFA 21. EA ha annunciato ufficialmente FIFA 21 circa un mese fa e domani saranno svelati ulteriori dettagli in uno streaming sul nuovo titolo della serie calcistica per eccellenza. Nel frattempo, ci è giunto proprio pochi minuti fa un comunicato stampa da parte di Electronic Arts. Ufficiale: Kylian Mbappé sarà il nuovo campione immortalato sulla copertina di FIFA 21! La stella del PSG ha segnato in più occasioni della Coppa del Mondo, ha vinto titoli di campionato, è stato nominato Golden Boy nel 2017 e ha vinto il titolo di Giocatore dell’Anno nella ... Leggi su tuttotek

FutXFan : FIFA 21: Sarà Kylian Mbappé l’uomo copertina - NerdPool_IT : FIFA 21: Kylian Mbappé è il Cover Boy della serie calcistica! - GamingTalker : FIFA 21, Kylian Mbappé è il calciatore della copertina ufficiale - futbolzinho : Kylian Mbappe será capa do FIFA 21 ?????? - sportli26181512 : Fifa 21, svelata la copertina: c' Mbappé: Svelata la copertina di Fifa 21: è Kylian... -