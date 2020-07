Fifa 20 / Fifa 21 – Nuovi server EA Sports a Milano e Londra! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Manca ancora una conferma ufficiale da parte di EA Sports (come quella di qualche settimana va relativa a Dallas, Texas (USA)) ma diverse fonti e diversi test sembrano confermare, FINALMENTE, l’attivazione di Nuovi server di Fifa ULTIMATE TEAM in Italia, per la precisione a Milano ed in Inghilterra, a Londra! I match di Divison Rivals … L'articolo Fifa 20 / Fifa 21 – Nuovi server EA Sports a Milano e Londra! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Via libera dalla FIFA: cinque cambi a partita anche nella stagione 2020/21 ? - melo_zanetti4 : RT @bot_gino: Oggi i ragazzi della difesa parlavano e Koulibaly fa ragazzi chi è il più forte che avete marcato e senti qualcuno che dice R… - Dilallenji11 : RT @bot_gino: Oggi i ragazzi della difesa parlavano e Koulibaly fa ragazzi chi è il più forte che avete marcato e senti qualcuno che dice R… - maryguardacose : RT @bot_gino: Oggi i ragazzi della difesa parlavano e Koulibaly fa ragazzi chi è il più forte che avete marcato e senti qualcuno che dice R… - marco171292 : @88Buzzo Poi spegni FIFA però -