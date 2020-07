Ferrari volta pagina, Binotto: “C’era bisogno di dare una sterzata” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Come avevamo anticipato nei giorni scorsi abbiamo voluto intervenire sulla struttura organizzativa dell’area tecnica. C’era bisogno di dare una sterzata, identificando in maniera più netta responsabilità e processi e, al tempo stesso, ribadendo la fiducia dell’Azienda in questo gruppo tecnico“. Mattia Binotto commenta così il nuovo corso in casa Ferrari con l’istituzione dell’area Performance Development: “L’area affidata ad Enrico Cardile, che si avvarrà del contributo di esperienza di Rory Byrne e continuerà a contare su un tecnico preparato come David Sanchez, sarà il fulcro dello sviluppo della prestazione della monoposto – ha spiegato il team principal della Rossa -. Siamo convinti che il valore delle persone ... Leggi su sportface

SkySportF1 : MICHAEL SCHUMACHER è campione del Mondo ? Il tedesco si laurea campione del Mondo per la quinta volta in carriera,… - sportface2016 : #Ferrari volta pagina | #Binotto: 'C'era bisogno di dare una sterzata' - UeSalvatore : @SkySportF1 Infatti x superarlo c'è stato una vita... e in Austria nemmeno ha provato... non è che la Ferrari x l e… - iCick_e_Ciak : RT @SmilexTech: Buco chiuso. Mentre loro cercavano di ridurre gli attriti così da avere ancora olio da bruciare. Per questo la grave colpa… - sebvaiveloce : Questa sarà la settordicesima volta che sento il nome di Rory Byrne accostato alla Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari volta Ferrari volta pagina, Binotto: "C'era bisogno di dare una sterzata" Sportface.it Maserati GranTurismo Sport: la prova su strada

Il mercato, la tecnologia, una coscienza sociale che è chiamata a salvaguardare l’ambiente deturpato in maniera feroce, impongono dei sacrifici, e così le auto diventano sempre più green, anche a disc ...

RS Racing GT Italiano, debutto a Misano con una Ferrari 488 GT3

L’equipaggio del team romano sarà formato da Di Amato-Vezzoni che guideranno una bellissima Ferrari 488 GT3 ... Saranno ancora una volta Daniele Di Amato ed Alessandro Vezzoni i prescelti di RS Racing ...

Il mercato, la tecnologia, una coscienza sociale che è chiamata a salvaguardare l’ambiente deturpato in maniera feroce, impongono dei sacrifici, e così le auto diventano sempre più green, anche a disc ...L’equipaggio del team romano sarà formato da Di Amato-Vezzoni che guideranno una bellissima Ferrari 488 GT3 ... Saranno ancora una volta Daniele Di Amato ed Alessandro Vezzoni i prescelti di RS Racing ...