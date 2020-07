Ferrari, nuova struttura organizzativa. Nasce l'area tecnica 'Performance Development' (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Ferrari cerca il riscatto attraverso una nuova struttura organizzativa dell' area tecnica al fine di renderla più efficiente e orientata allo sviluppo della prestazione. "Dovevamo intervenire per ... Leggi su quotidiano

Una nuova struttura organizzativa per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha annunciato di aver rivisto la struttura organizzativa dell'area tecnica al fine di renderla più efficiente e orientata all ...Benito Mussolini l’aveva più volte premiato e, così come Enzo Ferrari, lo voleva spesso a pranzo. La politica non c’entrava. Chi scrive queste note ha avuto il grande piacere di conversare più volte ...