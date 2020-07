Ferrari, la talpa a Maranello che ha distrutto la monoposto: Terruzzi, la bomba atomica: psicosi a Maranello (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dietro alla crisi della Ferrari in Formula 1, crisi rovinosa e macroscopica, ci sarebbe una spy-story. Spionaggio industriale ad altissimi livelli. Una talpa a Maranello, insomma. Una vera e propria bomba, sganciata da uno che il circus lo conosce come le sue tasche: Giorgio Terruzzi, che ne ha parlato al Corriere della Sera. La spy-story inizia dopo la vittoria di Charles Leclerc a Monza nel 2019: un motore troppo potente, secondo la concorrenza. Insomma, la Ferrari probabilmente aveva scoperto come sfruttare una zona grigia del regolamento. Ma la Fia è venuta a saperlo. E come? "Nell'autunno scorso una chirurgica operazione di spionaggio industriale prese corpo, innescata da un team antagonista della Ferrari con la complicità di qualcuno ... Leggi su liberoquotidiano

