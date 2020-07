Fermo amministrativo: nessun termine perentorio per l'esecuzione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Preavviso di Fermo amministrativoL'autorità è obbligata ad agire entro termini perentori?nessun termine perentorio per procedere all'esecuzione dopo il FermoPreavviso di Fermo amministrativoTorna su Con l'ordinanza n. 15349/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso della S.p.a concessionaria, soccombente nel merito, perché dopo la notifica del Fermo nel 2007 non ha dato via al pignoramento, perché la legge non stabilisce un termine perentorio entro il quale deve procedere esecutivamente. Il Fermo del resto è una misura afflittiva il cui obiettivo è spingere il cittadino ad adempiere. La vicenda giunge fino alla ... Leggi su studiocataldi

Napoli e provincia: guerra ai pirati della strada da parte dei carabinieri per prevenire gli incidenti. oltre 4.000 le persone trovate alla guida di auto e moto senza la patente o senza assicurazione ...

Da gennaio a luglio 2020, i carabinieri hanno trovato oltre 4.000 persone che tra Napoli e provincia erano alla guida di auto o moto senza patente, assicurazione o revisione. I militari, inoltre, nell ...

