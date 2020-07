Fegato al posto della milza: trapianto primato al Sant’Orsola di Bologna (Di mercoledì 22 luglio 2020) Grande successo in campo medico per il nostro Paese. Presso il Policlinico S.Orsola di Bologna è stato eseguito un trapianto primato: un intervento “eterotopico” parziale unico al mondo. Si tratta di un trapianto unico al mondo, quello eseguito al Policlinico S.Orsola di Bologna. L’operazione è stata pubblicata dall’American Journal of Transplantation, la rivista trapiantologica a … L'articolo Fegato al posto della milza: trapianto primato al Sant’Orsola di Bologna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

