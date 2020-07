Federico Cesari di SKAM Italia: «La forza degli under 30, fan tutta la vita» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Federico Cesari, 23 anni, @fe Cesari. È Martino in «SKAM Italia». Qui, la versione completa dell'intervista pubblicata su GQ di luglio-agosto 2020. Studente di medicina al quinto anno, con internato in immunologia nei mesi pre Covid: lei fa l’attore con un piano B? «In effetti sto su un doppio binario: per il momento cerco di tenerli assieme, ma prima o poi mi toccherà decidere».In piena pandemia ha registrato «Dentro», la prima audioserie Italiana: lei e Matilda De Angelis siete due coinquilini che si fanno confidenze impreviste... «Fiction formato podcast: è stato un esperimento divertente, da un’idea di Luca Carano. Lo abbiamo messo assieme in due giorni, registrando via Skype. In un’epoca in cui la ... Leggi su gqitalia

timmychalameeet : comunque mio padre e sua moglie non capiscono il mio affetto verso #skamitalia ed in particolare verso federico ces… - animastonata : RT @ssharethelove: @ federico cesari #skamitalia5 - melo_drammatico : Aiuto ma federico cesari è fidanzato? - pesceansioso : RT @ssharethelove: @ federico cesari #skamitalia5 - Vadopazzoperil1 : RT @ssharethelove: @ federico cesari #skamitalia5 -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Cesari Skam Italia, Federico Cesari: "I coming out in TV spesso sono stereotipati" Movieplayer.it UltraPop Festival, il cast di Skam Italia ospite in streaming oggi su Twitch

Uno degli incontri di oggi all'UltraPop Festival su Twitch riguarda Skam Italia: ecco i membri del cast presenti oggi a partire dalle 17:00! Si può piangere, ridere, crescere e dare voce a una generaz ...

Skam Italia, Federico Cesari: "I coming out in TV spesso sono stereotipati"

Nel nostro canale twitch abbiamo ascoltato i giornalisti Paolo di Lorenzo e Marina Pierri e i due attori Beatrice Bruschi e Federico Cesari. Quest'ultimo ci ha particolarmente colpito in merito al ...

Uno degli incontri di oggi all'UltraPop Festival su Twitch riguarda Skam Italia: ecco i membri del cast presenti oggi a partire dalle 17:00! Si può piangere, ridere, crescere e dare voce a una generaz ...Nel nostro canale twitch abbiamo ascoltato i giornalisti Paolo di Lorenzo e Marina Pierri e i due attori Beatrice Bruschi e Federico Cesari. Quest'ultimo ci ha particolarmente colpito in merito al ...