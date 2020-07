Federica Pellegrini bellissima al naturale, ma è il dettaglio alle sue spalle che incuriosisce: “È vero?!” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Federica Pellegrini non perde mai occasione di aggiornare ed entusiasmare i suoi ammiratori su Instagram. Spesso mostra allenamenti casalinghi e quelli in vasca, le tenere foto con il suo adorato bulldog francese Vanessa e gli scatti e i video privati. E le foto vintage che tanto piacciono al suo pubblico social. Dopo quella da bambina, poche settimane fa la campionessa di nuoto si è fatta vedere a16 anni. Cuffia in testa, costume, accappatoio, peluche gigante a fianco e posa e sguardo da diva a bordo piscina. Spettacolare. “16 anni e incazzata con il mondo” è la didascalia lasciata da Super Fede sotto al post sotto a cui i complimenti si sprecano. “Quanto bella eri?”, “16 anni?? Pensavo l’avessi scattata stamattina”, “bellissima incazzata”, ... Leggi su caffeinamagazine

filombria : @lovingkiedis Esatto Potrei fare miliardi di esempi... ma: Ogni loro vittoria una conferma Ogni nostra vittoria un'… - filombria : @lovingkiedis Esatto Pottei fare miliardi di esempi... ma: Ogni loro vittoria una conferma Ogni nostra vittoria un'… - rosyb98 : Io come Federica Pellegrini - Affaritaliani : FEDERICA PELLEGRINI selfie in costume (e l'annuncio). Il video irresistibile - Fix_55 : Federica Pellegrini, la Divina del nuoto - Miti d'oggi 30/07/2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

In questa sua ultima foto su Instagram, Federica Pellegrini si è mostrata in accappatoio: la sua bellezza è tutta al naturale, ma quel dettaglio non sfugge. Federica Pellegrini in accappatoio: il det ...Un cammino che si rispetti non può non avere la sua guida. E così sabato pomeriggio in piazza Catilina a Cutigliano è stato presentato il volume che fa da ‘cicerone’ a chi percorre il Cammino di San B ...