Fca sotto inchiesta per frode: perquisizioni anche a Mirafiori e al Lingotto (Di mercoledì 22 luglio 2020) È una indagine per “sospette frodi” che sta portando a “ispezioni, coordinate da EuroJust, in dieci immobili commerciali nel Baden-Württemberg e in Assia, nonché in Piemonte (in Italia) e nel Canton Turgovia (in Svizzera)”. Lo conferma un comunicato della Procura di Francoforte sul Meno. Le indagini coinvolgono il gruppo Fca, sospettato di avere installato su una serie di dispositivi in grado di truccare i parametri di emissione. Al centro dell’indagine i motori diesel Al centro dell’indagine – si sottolinea – i motori diesel della cosiddetta “Family B”. E cioè 1.3l Multijet, 1.6l Multijet e 2.0l Multijet) omologati Euro 5 ed Euro 6. Motori utilizzati in modelli Alfa Romeo, Fiat e Jeep e propulsori “Light Duty / Heavy Duty” (110 Multijet F1AE3481G, 115 Multijet 250A1000, ... Leggi su secoloditalia

