FCA si rafforza nella guida autonoma: con Waymo per il RAM ProMaster (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – FCA sceglie Waymo per integrare la sua tecnologia a guida autonoma di livello 4 (L4) sul nuovo RAM ProMaster, un veicolo commerciale adatto al trasporto delle merci, da estendere successivamente su altri veicoli commerciali di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo Via. Le due società hanno infatti annunciato un accordo che costituisce un importante passo avanti nell’ampliamento della loro già proficua partnership in ambito di tecnologie per la guida autonoma. Questa partnership consentirà a FCA e Waymo di far leva sulle rispettive competenze e punti di forza per determinare come meglio utilizzare la guida autonoma per rispondere alle ... Leggi su quifinanza

GiorgioPStream : Guida autonoma, Fca rafforza la partnership con Waymo: prima i veicoli commerciali, poi l’intera flotta - Il Sole 2… - andreafin8 : Guida autonoma, #Fca rafforza la partnership con #Waymo: riguarderà l’intera flotta #automotive #Auto @sole24ore… - fisco24_info : Guida autonoma, Fca rafforza la partnership con Waymo: riguarderà l’intera flotta: Si parte con i veicoli commercia… -

Ultime Notizie dalla rete : FCA rafforza FCA rafforza partnership con Waymo SoldiOnline.it Questo sito contribuisce alla audience di

Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner privilegiato allo sviluppo e sperimentazione di veicoli commerciali leggeri di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo ...

FCA rafforza partnership con Waymo

Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato di aver rafforzato la partnership con Waymo in ambito di tecnologie per la guida autonoma. In particolare, Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner priv ...

Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner privilegiato allo sviluppo e sperimentazione di veicoli commerciali leggeri di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo ...Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato di aver rafforzato la partnership con Waymo in ambito di tecnologie per la guida autonoma. In particolare, Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner priv ...