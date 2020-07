Fair Play Finanziario, sanzione per il Fenerbahce: i dettagli (Di mercoledì 22 luglio 2020) La UEFA ha comminato un’ammenda di due milioni di euro al Fenerbahce per violazione del Fair Play Finanziario La UEFA ha sanzionato il Fenerbahce a seguito della violazione delle norme del Fair Play Finanziario, imposte il 19 luglio 2019 e relative al bilancio. Il club turco dovrà pagare un’ammenda di 2 milioni di euro derivanti dagli introiti delle future partecipazioni alle competizioni europee nelle prossime due stagioni, dunque 2020/21 e 2021/22. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La UEFA ha sanzionato il Fenerbahce a seguito della violazione delle norme del Fair Play Finanziario, imposte il 19 luglio 2019 e relative al bilancio. Il club turco dovrà pagare un’ammenda di 2 ...

