Facebook si è stancato ed ha chiuso un gruppo anti mascherine e Covid-19: “Creano danni psichici” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’emergenza Coronavirus non è mai terminata ed anche coloro che da sempre si sono schierati contro le mascherine, almeno in buona parte negli Stati Uniti, stanno iniziando a cambiare idea. Dopo la storia di un malato di Covid-19 riportata la scorsa settimana, infatti, oggi 22 luglio arriva un segnale molto significativo direttamente da Facebook. Fermiamoci un attimo, dunque, e proviamo a capire bene cosa sia avvenuto proprio in queste ore all’interno del famoso social network di Mark Zuckerberg Tolleranza zero di Facebook sui gruppi contro mascherine ed esistenza Covid-19 In particolare, Facebook ha rimosso uno dei più grandi gruppi anti mascherine all’interno della sua piattaforma, per aver violato le ... Leggi su bufale

Facebook si è stancato di assistere alle fake news e le notizie vecchie spacciate per recenti soltanto per fare qualche views. Mark Zuckerberg da tempo insieme al suo team, sta cercando di rendere il ...

