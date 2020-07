Fabrizio Corona e il figlio Carlos insieme per gli auguri a Nina Moric: il video (Di mercoledì 22 luglio 2020) La showgirl Nina Moric compie oggi 44 anni. Un giorno speciale, festeggiato anche con una gradita sorpresa arrivata, come è ormai consuetudine in questi tempi, via social. A mandargliela è stato l’ex Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria: un video di auguri pieno di affetto per la donna e madre. Solo pochi giorni fa, la donna aveva criticato il figlio per l’uso dei social. Gli auguri di Fabrizio Corona e Carlos a Nina Moric Nel giorno del suo compleanno, la modella di origini croate Nina Moric ha potuto contare su un messaggio di vicinanza e tanto affetto di due ... Leggi su thesocialpost

gossipblogit : Fabrizio Corona, gli auguri di compleanno a Nina Moric (video) - zazoomblog : Nina Moric compie gli anni: la sorpresa social di Fabrizio Corona e del figlio Carlos - #Moric #compie #anni:… - FioreAppassito2 : @Iperborea_ @itsmc17 Fabrizio Corona ti dice niente? - zazoomblog : Fabrizio Corona la dolce dedica a Nina Moric per il suo compleanno - #Fabrizio #Corona #dolce #dedica - FilmNewsItaly : Lele Mora su Fabrizio Corona: 'Molto furbo. Non intelligente, ma brillante' -