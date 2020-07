Fabio Volo, matrimonio finito con Johanna Maggy: lei lascia tutto e va alle Baleari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo mesi di silenzi, il sospetto che Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy si siano lasciati pare essere diventata una concreta (e triste) realtà. Ad aver avuto certezza della separazione dei due è stata la redazione del magazine Chi, diretta da Alfonso Signorini. Stando a quanto rivelato dal settimanale, Johanna Maggy Hauksdottir avrebbe fatto i bagagli e avrebbe deciso di trasferirsi alla Baleari, lasciandosi alle spalle la storia d’amore con l’ex marito. Attenzione però: stando ai beninformati, infatti, la decisione di chiudere la storia non sarebbe stata di Johanna. Al contrario, la separazione sarebbe avvenuta di comune accordo. I due stavano ... Leggi su dilei

blogtivvu : Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati ma qualcosa non torna ????? ???????? Ti raccontiamo tutto nelle nostre St… - NotizieOra : Fabio Volo: matrimonio al capolinea - DonnaGlamour : Fabio Volo torna single? Amore naufragato con Johanna Maggy - gossipblogit : Fabio Volo torna single, finita con la moglie Johanna - blogtivvu : Fabio Volo e Johanna Maggy si sono lasciati ma qualcosa non torna: vacanze insieme per amore dei figli? -