F1, la Ferrari cambia struttura organizzativa. Binotto, "Dovevamo dare un segnale forte" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Formula 1, la Ferrari riorganizza la propria area tecnica: nasce la Performance Development. Binotto: "Serviva un segnale". Prime novità in casa Ferrari dopo un inizio di stagione disastroso, con la Rossa che ha annunciato la riorganizzazione dell'area tecnica. Nasce così la Performance Development, nuova area affidata a Enrico Cardile. F1, Ferrari: nasce la nuova area Performance Development Nessuna rivoluzione quindi in casa Ferrari e nessuna epurazione almeno per il momento. La novità è rappresentata dalla nascita della Performance Development, nuova area che dovrebbe garantire una maggiore efficienza nei lavori. "Le altre aree di competenza rimangono inalterate: Enrico Gualtieri è responsabile della Power Unit,

