F1, Ferrari: “Abbiamo rivisto la struttura organizzativa dell’area tecnica”. Si apre un nuovo ciclo (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, abbiamo voluto intervenire sulla struttura organizzativa dell’area tecnica in modo da rendere sempre più veloce ed efficiente il processo di ideazione e sviluppo della prestazione della vettura. C’era bisogno di dare una sterzata, identificando in maniera più netta responsabilità e processi e, al tempo stesso, ribadendo la fiducia dell’azienda in questo gruppo tecnico”. Già, come ha giustamente sottolineato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, alle ‘rosse’ serviva proprio “una sterzata”. Un intervento che, non tanto Vettel quanto invece Leclerc, andava ‘chiedendo’ tra le righe già dalle sessioni di prove che hanno caratterizzato l’apertura di questo Gp, ‘come ... Leggi su italiasera

italiaserait : F1, Ferrari: “Abbiamo rivisto la struttura organizzativa dell’area tecnica”. Si apre un nuovo ciclo - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FERRARI - Binotto: 'Non abbiamo nulla da invidiare ai nostri maggiori concorrenti, dovevamo intervenire per dare un se… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FERRARI - Binotto: 'Non abbiamo nulla da invidiare ai nostri maggiori concorrenti, dovevamo intervenire per dare un se… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FERRARI - Binotto: 'Non abbiamo nulla da invidiare ai nostri maggiori concorrenti, dovevamo intervenire per dare un se… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FERRARI - Binotto: 'Non abbiamo nulla da invidiare ai nostri maggiori concorrenti, dovevamo intervenire per dare un se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari “Abbiamo Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera