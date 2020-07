Eva Henger mia figlia Mercedesz è stata una grande delusione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Eva Henger ha rilasciato un’ intervistata per il settimanale ‘Novella 2000’, a distanza di mesi dopo che erano andate in tv assieme alla figlia Mercedesz e al fidanzato Lucas Peracchi nell’ascensore di ‘Live non è la d’Urso’, ha ribadito, che i rapporti con la figlia, al momento, sono tutt’altro che buoni e addirittura inesistenti: “L’avrei voluta con più testa. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia. Sai, io sono una persona che ha tante conoscenze, tanti amici, ma la mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, ... Leggi su people24.myblog

veracegossip : In un intervista rilasciata a @Novella_2000 @eva_henger parla del difficile rapporto con la figlia Mercedes. Non ab… - Novella_2000 : Eva Henger spara a zero su Mercedesz: ‘È innamorata di un manipolatore’ - Notiziedi_it : Mercedesz Henger vs Eva Henger: ancora tensioni tra le due. Ecco come vanno oggi le cose - ProLocoFondi : Anche la spiaggia di Capratica a #Fondi fa tendenza: relax per Eva Henger - FilmNewsItaly : Mercedesz Henger sulla madre Eva: 'Tra noi non c’è alcun rapporto' -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Henger Anche la spiaggia di Capratica a Fondi fa tendenza: relax per Eva Henger Il Messaggero Mercedesz Henger si confessa: il rapporto con mamma Eva

Mercedesz Henger si confessa e torna a parlare del rapporto con mamma Eva in un’intervista per il settimanale “Nuovo”. La ragazza, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, si è esposta numerose volte nel co ...

Eva Henger spara a zero su Mercedesz: ‘È innamorata di un manipolatore’

3Eva Henger sul rapporto con la figlia Mercedesz e gli attriti con Lucas Peracchi: “Ha fatto la sua scelta. Si è innamorata di un manipolatore”. La saga familiare con protagonisti Eva Henger e la ...

Mercedesz Henger si confessa e torna a parlare del rapporto con mamma Eva in un’intervista per il settimanale “Nuovo”. La ragazza, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, si è esposta numerose volte nel co ...3Eva Henger sul rapporto con la figlia Mercedesz e gli attriti con Lucas Peracchi: “Ha fatto la sua scelta. Si è innamorata di un manipolatore”. La saga familiare con protagonisti Eva Henger e la ...