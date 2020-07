Eva Henger e Mercedesz, il ‘dramma’ continua. La figlia si riavvicina alla famiglia ma non alla madre: è gelo! (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’ex porno diva e sua figlia non si parlando da mesi Eva Henger e Mercedesz non si parlano da mesi. A nulla sono valsi incontri, ospitate in televisione e chiamate varie. Purtroppo tra madre e figlia i rapporti sono ancora tesi e a farlo sapere è stata proprio la fidanzata di Lucas Peracchi in una recente intervista. Intanto, però la bellissima Mercedesz ha riallacciato i rapporti con il resto della famiglia. Ad esempio con lo zio materno e con suo fratello, trascorrendo anche qualche giorno insieme. Poi, stando ad alcune fonti, la giovane biondina pare sia in contatto anche con la nonna materna e la sorella Jennifer. In pratica sente tutti tranne che sua madre Eva. Perchè? Eva ... Leggi su kontrokultura

3Eva Henger sul rapporto con la figlia Mercedesz e gli attriti con Lucas Peracchi: “Ha fatto la sua scelta. Si è innamorata di un manipolatore”. La saga familiare con protagonisti Eva Henger e la ...

A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: intervista ad Eva Henger

Per la rubrica Scuola di Seduzione, Barbara Fabbroni incontra Eva Henger che si racconta dal passato nell’hard al presente di mamma e showgirl. “I miei genitori si sono separati quando avevo sei anni.

