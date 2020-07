Eva Henger dopo i segnali di tregua torna ad attaccare la figlia Mercedesz e lancia una pesante accusa al fidanzato Lucas Peracchi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nonostante il silenzio tra Mercedesz Henger ed Eva Henger, sembravano esserci segnali di tregua tra madre e figlia. Eppure, stando ad una recentissima intervista di Eva, la situazione sembrerebbe ben diversa. Ricorderete quando l’ex pornoattrice aveva accusato il fidanzato della figlia, l’ex tronista Lucas Peracchi, di avere comportamenti violenti. Per mesi, le due donne si sono accusate a vicenda nei salotti televisivi e Mercedesz è arrivata a rivelare un segreto di famiglia. Riccardo Schicchi, re del porno ed ex della Henger, non è in realtà il padre naturale di Mercedesz. Questa rivelazione pubblica ... Leggi su isaechia

