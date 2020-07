Eva Henger contro la figlia Mercedesz: “Lucas Peracchi? Un manipolatore!” (Di mercoledì 22 luglio 2020) I rapporti tra Mercedesz ed Eva Henger sono sempre particolarmente tesi. La madre, infatti, crede ancora che la figlia sia “vittima” di un manipolatore che porta il nome di Lucas Peracchi. Dopo le pesanti accuse durante i programmi di Barbara d’Urso, le cose non sono migliorate. Eva Henger sbotta contro Mercedesz: “Lucas Peracchi? Un manipolatore!”... L'articolo Eva Henger contro la figlia Mercedesz: “Lucas Peracchi? Un manipolatore!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Eva Henger ancora contro la figlia Mercedesz: “Lucas Peracchi? Un manipolatore!” ?? ???? Il resto te lo raccontiamo… - blogtivvu : Eva Henger contro la figlia Mercedesz: “Lucas Peracchi? Un manipolatore!” - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Mercedesz Henger sulla madre Eva: 'Tra noi non c’è alcun rapporto' - veracegossip : In un intervista rilasciata a @Novella_2000 @eva_henger parla del difficile rapporto con la figlia Mercedes. Non ab… - Novella_2000 : Eva Henger spara a zero su Mercedesz: ‘È innamorata di un manipolatore’ -