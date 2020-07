Eurostat, debito-Pil in Italia nel I trimestre sale al 137,6% (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Effetto pesantissimo della crisi Covid-19 sul rapporto debito/Pil in Italia che vede nel I trimestre 2020 una crescita al 137,6% dal 134,8% del quarto trimestre 2019. Lo rende noto l’Eurostat, specificando che in tutta l’eurozona si è registrato un balzo al 2,2% del rapporto medio tra deficit pubblico e Pil rispetto allo 0,7% degli ultimi tre mesi del 2019. Nell’insieme dei 19 Paesi dell’Eurozona – prosegue Eurostat – si è passati dall’84,1 all’86,3% e nell’insieme UE dal 77,7 al 79,5%. Si tratta, secondo l’Istituto europeo dei livelli più alti dal secondo trimestre del 2015. Eurostat ritiene che l’impatto delle misure prese dai governi per ... Leggi su quifinanza

E19: debito/pil primo trimestre salito a 86,3% (RCO)

Rispetto al primo trimestre del 2019, il rapporto debito/pil e' diminuito sia nell'area dell'euro (dall'86,4% all'86,3%) sia nella Ue (dall'80% al 79,5%). Lo indica Eurostat aggiungendo che si prevede ...

