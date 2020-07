Europa e Italia su un ponte tibetano fra declino e ricostruzione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Consiglio Europeo (CE) dei capi di Stato o di governo si è concluso dopo quasi quattro giorni di trattative. Ci vorrà del tempo per valutarne la portata. È chiaro adesso che il CE ha evitato alla Ue di cadere in un precipizio e lo ha fatto gettando, con notevole innovazione, un “ponte snodabile” e come tale oscillante tra le due sponde.Adesso bisogna camminare con abilità e velocità verso la sponda della sicurezza ma anche per passare su un “ponte robusto” per approdare poi alla sponda sicura che significa sviluppo e occupazione, innovazione e convergenza. Ovvero per portare, come abbiamo detto spesso, l’Europa nel XXI secolo.Il ponte per la sponda sicura è il programma di mandato della presidente von der Leyen, poi integrato con il ... Leggi su huffingtonpost

