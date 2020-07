Eternals: l'interprete di Gilgamesh svela inavvertitamente il poster del cinecomic Marvel? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Don Lee, che vedremo nei panni di Gilgamesh in Eternals, potrebbe aver svelato il teaser poster del cinecomic Marvel Su Instagram. L'interprete di Gilgamesh, il sudcoreano Don Lee, ha svelato inavvertitamente il poster del cinecomic Marvel Eternals in una foto diffusa sul suo account Instagram. Come i Guardiani della Galassia prima degli adattamenti di James Gunn, Anche gli Eternals sono personaggi dei fumetti Marvel poco noti al grande pubblico. Si tratta di un team di esseri sovrumani creati dai Celestials. Il cinecomic Marvel Eternals, atteso epr il 2021, vede un ... Leggi su movieplayer

Tom Holland invita sul set di Spider-Man 3 il bambino eroe Bridger Walker

Tom Holland ha invitato Bridger Walker, il bambino che ha difeso la sorella minore da un cane, sul set del prossimo film, Spider-Man 3. Il giovane eroe, acclamato sui social, ha fatto parlare di sé po ...

