Era Tanisha Cleveland di Vite al Limite, 267 kg e una storia drammatica: oggi la svolta [FOTO] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vi siete mai chiesti come sia diventata oggi Tanisha Cleveland di Vite al Limite? Anche lei, come altri protagonisti della nota trasmissione americana, è riuscita a tenere milioni di telespettatori incollati allo schermo. Il programma, infatti, non smette di attirare pubblico sia nelle puntate in prima visione che nel corso delle repliche. La storia di Tanisha, che a 32 anni pesava 267 chili, ha commosso gran parte del pubblico, e in molti saranno curiosi di sapere se la sua vicenda abbia avuto o meno un lieto fine. Era Tanisha Cleveland di Vite al Limite e pesava 267 chili Come accade in moltissimi altro episodi, la vicenda raccontata da Tanisha Cleveland ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Tanisha Tanisha Cleveland Vite Al Limite: i genitori sono la causa di tutto YouMovies