Equitazione, azzurri impegnati in Olanda, Belgio e Portogallo (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Italia l’Equitazione ha già ripreso la propria attività internazionale presso l’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore dopo il lungo stop causato dal lockdown, intanto, però, un gruppo di cavalieri azzurri del salto ostacoli sara’ impegnato all’estero. Piergiorgio Bucci, il 1° aviere Lorenzo De Luca, Filippo Tabarini e il caporal maggiore Alberto Zorzi saranno di scena in Belgio, nel CSI3*/CSI1* di Lier; in Olanda scenderanno invece in campo nel CSI2*/CSI1* di Kronenberg i nostri Antonio Alfonso, Andrea Calabro, Luca Calabro, Emanuele Camilli, l’aviere Giampiero Garofalo e Stephanie Marianeschi. In Portogallo, infine, nel CSI2* di Vilamoura, ai nastri di partenza ci sara’ Laura Bet Garavelli. Leggi su sportface

