Emma Marrone, tour posticipato a maggio 2021: ecco il calendario di “Fortuna Live” (Di mercoledì 22 luglio 2020) A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, i concerti di Emma Marrone previsti per il 2020 in Italia si terranno nel 2021. A seguire il calendario ufficiale e dettagliato con le nuove date della cantautrice salentina. Emma Marrone, tour posticipato a maggio 2021: calendario date Il tour nei palasport, inizialmente... L'articolo Emma Marrone, tour posticipato a maggio 2021: ecco il calendario di “Fortuna Live” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - MichelaCastell3 : RT @TicketOneIT: A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggio 2021.… - FabiolaAnna_P : RT @TicketOneIT: A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggio 2021.… -