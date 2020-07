Elodie: nuova casa per la cantante, ma di Marracash non c’è traccia (Di mercoledì 22 luglio 2020) La splendida Elodie ha finalmente deciso di prendersi una pausa nella sua nuova casa: la cantante si è da poco trasferita in un appartamento dal quale si intravede un delizioso porticato con cortile interno. La cantante lo ha fatto sapere tramite delle stories sul suo profilo Instagram, tra le quali ha ripreso anche l’arrivo della sua migliore amica (e collega) Joan Thiele, che si è presentata con un bellissimo mazzo di fiori. “Ti regalo fior d’amore per la tua nuova casetta, che sono sicura sarà un posto meraviglioso”, queste sono le parole che si intravedono sul bigliettino che Joan ha voluto dedicare alla sua amica. La cantante dalle lunghe treccine nere, dunque, si è finalmente concessa del tempo per rigenerarsi ... Leggi su dilei

maniconio : @mcrrythenight Pensando di fare una nuova fancam di Elodie con Glamorous - wannabeleon : La casa nuova di Elodie sembra ?????? - cifra73 : @IlBacchettone @skyatlantic @NargesRashidi Hai scoperto la mia nuova fiamma...nun ce fa sape' niente a Elodie ca me vattene!?????? - BlackisG0ld : @traluscoefusco @ferropausini @Alessia061 @ThankyouTzn L'hai sentita la nuova canzone di Elodie? Paula? Sembra spag… - elettrasunrise : RT @tommasop_it: Annunciato il cast che prenderà parte alla nuova edizione del #PowerHitsEstate2020 di @rtl1025 #AchilleLauro #Aiello #An… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie nuova Elodie: nuova casa per la cantante, ma di Marracash non c’è traccia DiLei Marracash cambia stile: da rapper a glamour nel video di Defuera

Questa svolta lo rende quasi un’altra persona, sarà l’influenza della sua fidanzata Elodie? Marracash con il successo della sua nuova hit estiva “Defuera” è già tra i protagonisti dell’estate 2020.

