Eliminare l’account di Facebook: ecco cosa fare prima (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ogni giorno veniamo a contatto con moltissime informazioni, meme, video e notizie sui social network e il più delle volte, non sono contenuti per noi interessanti o attrattivi. Questo “bombardamento” di opinioni, foto, inserzioni e altro, può far passare la voglia di continuare a far parte di questa grande community online. Ed è a questo punto, che molti decidono di Eliminare l’account definitivamente. Questo è in particolare il caso di Facebook, che anche dopo le ultime vicende sulla diffusione dei dati degli utenti, non ci fa sentire molto sicuri sul tema privacy. Eppure, c’è un modo per non perdere tutti i dati, i compleanni e tutti i contenuti che abbiamo accumulato negli anni. Facebook infatti, permette di fare il back up di tutte le informazioni del ... Leggi su quotidianpost

noctvurne : le tipe che commentavano erano tipo le migliori amiche della tizia che gestisce l'account perché mi chiedevano di n… - stochezzo : 1. amo ripigliati che qua l'unico che insulta sei tu. 2. come fai a dire se le persone hanno un titolo di studio o… - AletPu : + online. Morale della favola: è saltato fuori che lui e mio fratello hanno lo stesso numero con due compagnie diff… - thechurchb0y : raga stavo pensando ma come lou ha avuto il tempo di mettere nella sua bio di Twitter l’account da solista (non so… - ottagdotcom : Buon giorno, @antitrust_it come si fa a cambiare la password su -

Ultime Notizie dalla rete : Eliminare l’account Siria, al via la nuova fase di Deterrence of Terrorism contro Isis Difesa e Sicurezza