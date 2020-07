Elettra Lamborghini e il matrimonio: tutto sulla location ed i preparativi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Del matrimonio tra Elettra Lamborghini ed il fidanzato Afrojack si sa dallo scorso dicembre, quando la cantante aveva postato un’immagine del preziosissimo anello di fidanzamento. Ora, però, stanno venendo a galla numerosi dettagli sul lieto evento che, se sarà in puro stile “Elettra Lamborghini”, sarà sicuramente fuori dalle righe. La location? Ancora segreta. Gli invitati? Persone di famiglia ed amici di sempre, ma pochi vip. L’abito? Non uno ma diversi, bianchi, ma ovviamente toccherà aspettare per vederli. Elettra Lamborghini e lo stress dei preparativi Elettra Lamborghini, dopo lo stop del periodo del lockdown, ha ripreso in ... Leggi su thesocialpost

Elettra Lamborghini sbotta contro gli haters: "non me ne frega un c..."

