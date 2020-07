Elden Ring all'evento next-gen di Xbox Series X sembra improbabile (Di mercoledì 22 luglio 2020) Domani, 23 luglio, andrà in onda l'evento next-gen dedicato a Xbox Series X. Lo show promette la presenza di numerosi titoli first party e secondo vari rumor potrebbero essere presentati attesissimi giochi, come il nuovo Fable.Tuttavia, sembra proprio impossibile la presenza di un gioco in particolare, ovvero Elden Ring di FromSoftware. Il noto giornalista di VentureBeat, Jeff Grubb, ha chiarito che l'atteso titolo non sarà presentato in occasione dello show.Nello specifico, Grubb ha riportato varie news sulla presenza del gioco all'evento commentandole con un emoji imbarazzato. In seguito, ha risposto a un fan che chiedeva informazioni sul titolo dicendo "ci sono maggiori possibilità che sia presente Bakugan piuttosto che ... Leggi su eurogamer

