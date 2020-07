Educazione legalità, siglato accordo Carabinieri-Iccrea (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – Presso la Caserma “Giacomo Acqua” di Piazza del Popolo, sede del Comando Legione Carabinieri “Lazio”, il Gen. B. Marco Minicucci, Comandante della Legione, e l’Ing. Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, di durata triennale, che disciplina l’attivita’ di collaborazione tra l’Arma e l’Iccrea Banca nell’ambito della Regione Lazio. Il documento prevede la promozione di iniziative di carattere etico e sociale in favore dei dipendenti di Iccrea Banca e delle BCC aderenti al Gruppo Iccrea operative all’interno della Regione Lazio e dei rispettivi familiari, volte ad accrescere l’Educazione ... Leggi su romadailynews

