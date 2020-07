Eder può lasciare la Cina: l’ex Inter verso il ritorno in Serie A (Di mercoledì 22 luglio 2020) I tifosi di Sampdoria e Inter ricordano con affetto i suoi gol. In Italia Eder ha lasciato un segno importante, dimostrando di essere un attaccante affidabile al punto da conquistare la maglia da titolare con la Nazionale azzurra di Antonio Conte. Poi, dal 2018, ecco il passaggio al campionato cinese con lo Jiangsu Suning con cui ha totalizzato 22 reti in 40 presenze.caption id="attachment 954985" align="alignnone" width="1024" FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 07: Citadin Martins Eder of Italy looks on during a training session at Italy club's training ground at Coverciano on November 7, 2017 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)/captionritornoTuttavia, secondo quanto riportato da Sky, il giocatore potrebbe tornare nuovamente in Italia. Infatti continuano incessanti i contatti con Fiorentina e Bologna, i ... Leggi su itasportpress

