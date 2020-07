Eder, addio alla Cina? Fiorentina e Bologna sulle tracce dell’attaccante (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo quanto riporta Sky Sport, Fiorentina e Bologna sarebbero sulle tracce di Eder che in estate lascerà la Cina Eder potrebbe presto far ritorno in Italia. L’attaccante, che in Serie A ha vestito le maglie di Sampdoria e Inter, vorrebbe lasciare la Cina dove dal 2018 veste la maglia del Jiangsu Suning con cui ha totalizzato 22 reti in 40 presenze. Secondo Sky Sport sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero sia la Fiorentina di Commisso che il Bologna di Saputo. Proprio in rossoblù ritroverebbe Sabatini, suo vecchio estimatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

