Ecobonus, Mazda anticipa gli incentivi statali (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Mazda Italia lancia un programma speciale, gli Ecobonus Mazda, valido fino al 31 luglio con vantaggi esclusivi sulle proprie vetture fino a un massimo di 7.250 Euro, anticipando gli incentivi statali che saranno effettivi a partire dal 1° agosto. Grazie ai nuovi Ecobonus Mazda, sarà infatti possibile acquistare la CX-3, la CX-30 e la Mazda3 con uno sconto di 3.500 Euro, mentre per la CX-5 il vantaggio cresce a 4.500 Euro e per la Mazda6 raggiunge i 7.250 Euro. Tali offerte vengono applicate in caso di permuta della propria auto anche senza rottamazione. Inoltre, i vantaggi aumentano in caso di acquisto con la formula Mazda Advantage, con la quale il cliente ... Leggi su ildenaro

AUTOilmensile : #Ecobonus #Mazda, gli sconti anticipano gli incentivi - markus_auto : Mazda offre sino a 7.250 euro di vantaggi con il suo Ecobonus ... - HDmotori : Mazda offre sino a 7.250 euro di vantaggi con il suo Ecobonus - _autoblog : Mazda lancia gli Ecobonus: sconti fino a 7.500 euro fino al 31 luglio -