“Ecco perché l’ho ammazzato”. Bimbo ucciso a Cardito, la rivelazione choc del patrigno (Di mercoledì 22 luglio 2020) È passato circa un anno e mezzo dalla morte di Giuseppe D., il Bimbo di 6 anni morto a Cardito, provincia di Napoli, ucciso a bastonate dall’ex compagno della madre, quest’ultimo ha risposto alle domande del pm Fabio Sozio durante l’udienza del processo per l’omicidio del bambino. Il 25enne, Tony Essobdi Badre, è accusato di essere l’assassino del piccolo: anche la mamma, Valentina Casa, 30 anni, è sotto processo. “Mi sono messo nel letto per rilassarmi un po’… verso le 8 e qualcosa, sentii che (i bambini, ndr) saltavano sul letto … mi è venuto un raptus di follia, mi si è spento il cervello, e li picchiai… ma non ho mai voluto ammazzarli”, ha detto Tony, accusato di omicidio volontario di Giuseppe e del tentato omicidio della ... Leggi su caffeinamagazine

