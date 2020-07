E’ ufficiale, Immuni è un flop: scaricato solo da 4 milioni di italiani in un mese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug – Gli italiani hanno ufficialmente bocciato Immuni. E’ sotto gli occhi di tutti, basta guardare il numero dei download per rendersene conto: a un mese dal lancio l’applicazione è stata scaricata da solo 4,2 milioni di nostri connazionali. Una cifra ridicola, che rende Immuni inutile perché, stando a quanto raccomandato dalle task force governative, per essere di un qualche aiuto nel controllo dell’emergenza sanitaria – che di fatto, sappiamo non essere più tale – avrebbe dovuto essere scaricata da almeno il 60% della popolazione. Cioè almeno 25 milioni di italiani – considerato che i minori di 14 anni non possono utilizzarla. Non ci siamo quindi, non siamo nemmeno al 20% ... Leggi su ilprimatonazionale

