È il Mes la vera prova per il premier Conte

Giuseppe Conte è tornato a Roma tra gli elogi del presidente della Repubblica, dei leader della maggioranza e persino di una parte dell'opposizione. Questo significa che il presidente del Consiglio è più saldo sulla sua poltrona ma non esclude nuovi problemi politici. Il fatto che Conte abbia condotto bene la trattativa a Bruxelles e sia tornato con un risultato di 209 miliardi tra prestiti e sussidi, quindi migliore rispetto ai 172 di partenza, è un elemento di stabilità: nessuno metterebbe in crisi un governo che si appresta a spendere una tale cifra. Dunque le ipotesi di larghe intese con un presidente diverso oggi sono assai più deboli. Ma la situazione potrebbe ugualmente richiedere il «soccorso azzurro» di Silvio Berlusconi. Vediamo perché.

Giuseppe Conte è tornato a Roma tra gli elogi del presidente della Repubblica, dei leader della maggioranza e persino di una parte dell’opposizione. Questo significa che il presidente del Consiglio è ...

