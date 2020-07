Dove andranno in vacanza gli italiani? Ecco i primi dati post Coronavirus (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Roma, 22 Luglio 2020) - Quest'anno le vacanze saranno diverse dal solito, su questo non ci sono dubbi. Il Coronavirus che sta continuando ad essere la prima fonte di preoccupazione in Italia, come del resto anche nel mondo, sta cambiando le abitudini di vita sotto ogni aspetto e nel 2020 si stima che il turismo nel nostro Paese abbia subito un crollo di circa il 40%: in pratica, quasi un italiano su due rinuncerà alle vacanze. Tra le motivazioni legate al Covid 19, ovviamente, vi sono quelle relative a un timore del contagio e a difficoltà economiche derivanti dal lockdown cui si è stati costretti anche in ambito lavorativo. Ciononostante, chi invece non rinuncerà alle ferie, preferisce di gran lunga rimanere entro i confini nazionali, e si tratta dell'86% degli italiani. Di sicuro, per organizzare in maniera impeccabile la ... Leggi su liberoquotidiano

Le puntate di Chicago P.D. 6 andranno in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 22:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente ...

